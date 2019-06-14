Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокацииLenta.ru 08:13
«Все дороги ведут сюда!» — пошутил один из пользователей сервиса. В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Китай оказался участником производства F-35
Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.
Обновлено в 14:52
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Культура
В Роскомнадзор поступило обращение о блокировке сериала «Чернобыль»
Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
Политика
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
Обновлено в 15:25
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Общество
Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов
В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Футбол
Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»
Обновлено в 11:26
Здоровье
Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой
Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено в 15:05
Футбол
Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче
Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»
Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55