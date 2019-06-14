Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокацииLenta.ru 08:13

«Все дороги ведут сюда!» — пошутил один из пользователей сервиса. В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».
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Пользователи массово пожаловались на сбои в работе геолокации в Москве

РБК08:59

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

РИА Новости07:45

В «Яндексе» объяснили сбои в навигации

Москва 2409:29

Масштабный сбой геолокации произошел в столице

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«Яндекс»: Случаи неверного геопозиционирования в Москве не связаны с работой инфраструктуры компании

Агентство Москва08:56

К взлету готовы? «Яндекс. Навигатор» отправляет в Шереметьево

Вести.Ru07:30
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Происшествия

Губернатор пообещал ночное патрулирование улиц в Чемодановке и аресты

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Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
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В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.
Обновлено в 14:52
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
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Культура

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Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
Политика

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Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

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Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов

В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы.
Обновлено в 15:30
Происшествия

МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
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Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
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Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»

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Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
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Происшествия

Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

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Футбол

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Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

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Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
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Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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Обновлено в 02:55
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