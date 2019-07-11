Два баллона с газом взорвались в жилом доме на северо-востоке Москвы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. ЧП, по предварительным данным, произошло в доме N12 на улице Бестужевых в столичном районе Отрадное.

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

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