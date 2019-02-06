Транспорт
В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метроРИА Новости 00:29
Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество
Сотни людей пришли проститься с Децлом
Обновлено в 04:13
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:01
Музыка
Опубликован посмертный клип Децла
В Сети появился клип хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). На официальном Youtube-канале Децла вышел посмертный клип исполнителя.
Обновлено в 02:05
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.
Обновлено в 01:21
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Интернет
Facebook Messenger разрешил удалять сообщения
Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны
Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты
Apple заменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 02:07
Общество
Зимний бизнес. Как зарабатывают на отогреве машины
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦ
«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
Обновлено в 02:24
Театры
Джим Керри может сыграть в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Знаменитый американский актёр Джим Керри может сыграть роль Воланда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 03:04
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки
Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Происшествия
ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва
Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Общество
Вертолет Ми-38 испытали в условиях экстремально низких температур
Вертолет Ми-38 прошел дополнительные сертификационные испытания в условиях экстремально низких температур.
Обновлено в 04:26
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Медведев уволил главу «Автодора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углём
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на участке железной дороги произошёл сход с рельсов 27 вагонов с углём, никто не пострадал.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
«Яндекс» займется производством сериалов
По словам директора по развитию медиасервисов компании Ольги Филипчук, «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и ноу в разных жанрах.
Обновлено в 04:18
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
На космодроме Плесецк прошел пуск баллистической ракеты «Ярс»
На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48