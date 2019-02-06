В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метроРИА Новости 00:29

Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.

В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро

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