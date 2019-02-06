Транспорт

В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метроРИА Новости 00:29

Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
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Около часа ушло на восстановление движения на «оранжевой» ветке Московского метро

Эхо Москвы01:03

На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Комсомольская правда00:40

Восстановлено движение поездов между станциями «Теплый Стан» и «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии

Агентство Москва00:39

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Москва 2400:35

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро введено в график

Вечерняя Москва00:31

Движение поездов на «оранжевой» ветке метро ввели в график после сбоя

РИАМО01:16

В Москве на Замоскворецкой линии восстановили движение поездов после сбоя

SM News04 февраля в 01:22
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Общество

Сотни людей пришли проститься с Децлом

Обновлено в 04:13
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:01
Музыка

Опубликован посмертный клип Децла

В Сети появился клип хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). На официальном Youtube-канале Децла вышел посмертный клип исполнителя.
Обновлено в 02:05
Авто

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Происшествия

СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых

Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.
Обновлено в 01:21
Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Дочь Башмета дала показания по делу о пожаре на Никитском бульваре

Обновлено в 03:28
Интернет

Facebook Messenger разрешил удалять сообщения

Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский

В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны

Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты

Apple заменит вице-президента по розничным продажам

Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 02:07
Общество

Зимний бизнес. Как зарабатывают на отогреве машины

Обновлено вчера в 23:55
Экономика

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦ

«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
Обновлено в 02:24
Театры

Джим Керри может сыграть в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Знаменитый американский актёр Джим Керри может сыграть роль Воланда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 03:04
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки

Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Происшествия

ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва

Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Общество

Вертолет Ми-38 испытали в условиях экстремально низких температур

Вертолет Ми-38 прошел дополнительные сертификационные испытания в условиях экстремально низких температур.
Обновлено в 04:26
Наука

Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России

Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Медведев уволил главу «Автодора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углём

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на участке железной дороги произошёл сход с рельсов 27 вагонов с углём, никто не пострадал.
Обновлено вчера в 19:15
Кино

«Яндекс» займется производством сериалов

По словам директора по развитию медиасервисов компании Ольги Филипчук, «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и ноу в разных жанрах.
Обновлено в 04:18
Политика

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

На космодроме Плесецк прошел пуск баллистической ракеты «Ярс»

На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
Транспорт

В метро Москвы назвали самые популярные маршруты

В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
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