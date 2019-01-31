В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктовLenta.ru 20:52

Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками.

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Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний.

В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов

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