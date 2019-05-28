В Москве представили первый российский квантовый телефонГазета Кемерова 02:00

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.

с чего всё началось

В Москве протестировали коммерческую версию первого российского квантового телефона ViPNet QSS Phone. Устройство был разработано МГУ имени М. В. Ломоносова и компанией «Инфотекс». Разработка отечественного квантового телефона велась около трёх лет.

В Москве представили первый российский квантовый телефон

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