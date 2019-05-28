Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефонГазета Кемерова 02:00

В Москве протестировали коммерческую версию первого российского квантового телефона ViPNet QSS Phone. Устройство был разработано МГУ имени М. В. Ломоносова и компанией «Инфотекс». Разработка отечественного квантового телефона велась около трёх лет.
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с чего всё началось

В России появился телефон с квантовым шифрованием

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.
Ведомостивчера в 13:43

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Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно испытали в Москве

ТАССвчера в 06:44

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Life.ruвчера в 10:23

В России представили телефон с квантовым шифрованием. Он будет стоить 30 млн рублей

Дождь03:14

В России представили «квантовые» телефоны за 30 млн рублей

Реальное времявчера в 16:57

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

News.ru05:28

В России появился телефон с квантовым шифрованием

Ведомостивчера в 13:43

В России успешно протестировали первый квантовый телефон

Известия07:12
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Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к реальному сроку

Обновлено в 06:36
Происшествия

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Авто

BMW представила обновленный кроссовер X1

Компания BMW представила обновленный компактный кроссовер X1.
Обновлено в 05:10
Политика

В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Авто

Audi сертифицировала новый Q3 для России

В открытой базе Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для автомобиля Audi Q3 второго поколения.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Политика

Глава Коми уволил зампреда правительства в связи с утратой доверия

Заместитель правительства Коми Лариса Максимова была уволена в связи с утратой доверия.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:33
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Авто

Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке

Обновлено в 05:58
Общество

Netflix откажется от съемок в Джорджии из-за закона о запрете абортов

Стриминговый сервис Netflix заявил, что не будет больше снимать в Джорджии, если в штате вступит в силу закон о запрете абортов.
Обновлено в 05:08
Гаджеты

Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено в 06:45
Кино

Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы

Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании

В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Технологии

Беспилотные автомобили с технологией связи пятого поколения впервые покажут в Сеуле

Мэрия Сеула объявила о планах продемонстрировать беспилотные автомобили, использующие технологию связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 07:21
Музыка

Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»

На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
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