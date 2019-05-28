Технологии
В Москве представили первый российский квантовый телефонГазета Кемерова 02:00
В Москве протестировали коммерческую версию первого российского квантового телефона ViPNet QSS Phone. Устройство был разработано МГУ имени М. В. Ломоносова и компанией «Инфотекс». Разработка отечественного квантового телефона велась около трёх лет.
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с чего всё началось
Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.Ведомостивчера в 13:43
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Происшествия
Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Авто
BMW представила обновленный кроссовер X1
Компания BMW представила обновленный компактный кроссовер X1.
Обновлено в 05:10
Политика
В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине
В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Авто
Audi сертифицировала новый Q3 для России
В открытой базе Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для автомобиля Audi Q3 второго поколения.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Политика
Глава Коми уволил зампреда правительства в связи с утратой доверия
Заместитель правительства Коми Лариса Максимова была уволена в связи с утратой доверия.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:33
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Авто
Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
Обновлено в 05:58
Общество
Netflix откажется от съемок в Джорджии из-за закона о запрете абортов
Стриминговый сервис Netflix заявил, что не будет больше снимать в Джорджии, если в штате вступит в силу закон о запрете абортов.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено в 06:45
Кино
Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы
Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании
В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Технологии
Беспилотные автомобили с технологией связи пятого поколения впервые покажут в Сеуле
Мэрия Сеула объявила о планах продемонстрировать беспилотные автомобили, использующие технологию связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 07:21
Музыка
Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»
На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55