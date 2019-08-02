Постельные клопы наводнили Москву. Причем это новые для европейской части России так называемые тропические клопы. По данным Роспотребнадзора, численность этих насекомых с каждым годом увеличивается почти вдвое.

с чего всё началось

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва". Внешне данный вид клопов ничем не отличаются от обычных, разница заключается во внутреннем строении насекомых.

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