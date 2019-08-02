Общество
В Москве появились тропические постельные клопыГазета.Ru 09:36
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва". Внешне данный вид клопов ничем не отличаются от обычных, разница заключается во внутреннем строении насекомых.
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с чего всё началось
Постельные клопы наводнили Москву. Причем это новые для европейской части России так называемые тропические клопы. По данным Роспотребнадзора, численность этих насекомых с каждым годом увеличивается почти вдвое.BFM.ruвчера в 07:50
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Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Обновлено в 06:05
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Религия
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве
Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Житель Забайкалья убил подругу и 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Футбол
Йордан Ларссон: «Хочу когда-нибудь выйти на уровень своего отца»
Отец выиграл много титулов, я пока нет, но я готов совершенствоваться и хочу когда-то выйти на его уровень.
Обновлено в 13:15
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, рассказали в местном управлении ФСБ.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено 31 июля в 17:44
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Общество
Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа
Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Авто
Названы топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
Политика
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов позиции Народной милиции в районе населенного пункта Обозное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 10:07
Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника
Обновлено в 12:45
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12