Общество
В Москве появились тропические постельные клопыГазета.Ru 09:36
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва". Внешне данный вид клопов ничем не отличаются от обычных, разница заключается во внутреннем строении насекомых.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
Эксперты связывают это с огромным количеством мигрантов из Средней Азии, которые привозят клопов с собой.Московский Комсомолец31 июля в 12:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Политика
Рябков заявил, что Россия не проиграет в гонке вооружений
Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, поскольку доказала свою способность отвечать на вызовы экономически эффективно.
Обновлено в 10:03
Футбол
Макелеле получил административную должность в «Челси»
Экс-полузащитник лондонского «Челси» Клод Макелеле вернулся в клуб на административную работу.
Обновлено в 11:58
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
В администрации США объявили о новых санкциях против России
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 09:05
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Музыка
Канадка спаслась от пумы при помощи песни группы Metallica
Обновлено в 11:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Добавим, что всего в авиационную группировку Минобороны РФ, которая создана для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сходит десять самолётов Ил-76 и столько же вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе
"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.
Обновлено в 11:51
Финансы
Курс рубля стремительно снижается второй день подряд
Падение российской валюты ускорилось вчера вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о введении новых торговых пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Подмосковье осудили владельца кафе, расстрелявшего посетителей
Владелец кафе Али Алиев, который в марте этого года в Подмосковье в ходе конфликта ранил трех посетителей заведения из карабина, осужден на три года колонии, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Московской области.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Суд в Киеве обязал завести дело против спикера Рады
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права.
Обновлено в 11:54
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
США передумали относительно переговоров по Донбассу
8 июля украинский президент предложил Путину встретиться в Минске вместе с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить статус Крыма и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:14