Эксперты связывают это с огромным количеством мигрантов из Средней Азии, которые привозят клопов с собой.

с чего всё началось

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