Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.

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Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

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