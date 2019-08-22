Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
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с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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Компания Volvo выпустила гибридную модификацию модели S60.
Обновлено в 06:21
Футбол
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Обновлено в 05:50
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Twitter удалил сообщение пользователя с оскорблением флага России
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Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
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Политика
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Авто
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 стран по объему импорта машин в РФ.
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"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
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Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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