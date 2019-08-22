Экономика

В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19

Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

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Агентство Москвавчера в 09:04
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
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