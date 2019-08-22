Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
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с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
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В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
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В китайском городе Хэфэй, расположенном в провинции Аньхой, 9-летний мальчик заработал косоглазие из-за зависимости от компьютерных игр.
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Обновлено в 05:22
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Обновлено вчера в 11:21
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Стартовали продажи близнеца нового Mitsubishi ASX
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Обновлено в 07:22
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Обновлено вчера в 23:41
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Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Спикер парламента Новой Зеландии провёл заседание с ребёнком на руках
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Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика
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Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
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Обновлено в 08:21