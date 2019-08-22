Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
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с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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«Трактор» заключил двусторонний годовой контракт с Косовым
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Обновлено в 03:02
Космос
Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС
Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено вчера в 08:53
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Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
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Вор вещей из костюмерного автобуса в Петербурге отправится в колонию
Установлено, что подсудимый в июне этого года похитил из костюмерного автобуса ценные вещи, принадлежавшие актерам и персоналу съемочной группы, в том числе украшения, часы, технику, косметику.
Обновлено в 02:29
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
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В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Власти Москвы отказались запрещать телефоны в школах
Власти Москвы не считают необходимым запрет на использование телефонов в школах.
Обновлено в 07:09
Кино
Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»
В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
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Обновлено в 04:51
Общество
Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
«Левада-центр»: каждый пятый россиянин верит в свое влияние на власть
Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»).
Обновлено в 03:21
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Остроумова рассказала о состоянии Гафта после больницы
Валентина Гафта выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Экономика
Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности
Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Футбол
МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ
По итогам матча 27-го тура зоны Юг ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1) возбуждено уголовное дело по подозрению в договорном характере игры.
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Происшествия
Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Обновлено вчера в 16:29
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 04:36
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
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Политика
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:58
Происшествия
На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании
В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42