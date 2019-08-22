Экономика

В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19

Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

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Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождьвчера в 12:19

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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

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Эхо Москвывчера в 12:30
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Космос

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Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
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Власти Москвы не считают необходимым запрет на использование телефонов в школах.
Обновлено в 07:09
Кино

Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»

В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Общество

Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

«Левада-центр»: каждый пятый россиянин верит в свое влияние на власть

Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»).
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Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

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Остроумова рассказала о состоянии Гафта после больницы

Валентина Гафта выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Экономика

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40
Авто

Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Экономика

Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности

Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
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Футбол

МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ

По итогам матча 27-го тура зоны Юг ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1) возбуждено уголовное дело по подозрению в договорном характере игры.
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Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой

Обновлено вчера в 16:29
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В Великобритании снимут сериал о Путине

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Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Адвокат Мамаева не комментирует задолженность футболиста по налогам

Обновлено в 04:10
Футбол

Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»

Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Политика

Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР

Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании

В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42
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