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Театры В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.

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