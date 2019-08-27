Общество
РБКВ Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
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Сергей Собянин повысил минимальную пенсию с городской доплатой до 19,5 тысячи рублей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:33
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве с 1 сентября до 19,5 тыс. рублей в месяц
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