Общество
РБКВ Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
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Сергей Собянин повысил минимальную пенсию с городской доплатой до 19,5 тысячи рублей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:33
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве с 1 сентября до 19,5 тыс. рублей в месяц
Интерфакс - Россия09:13
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РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе
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ТАСС вчера в 08:20
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«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
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Технологии
Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019
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