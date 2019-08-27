Общество

РБКРБКВ Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
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Столичные власти увеличивают минимальную пенсию в Москве на 2 тысячи рублей в месяц

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:33

Минимальная пенсия у москвичей выросла до 19,5 тысяч рублей

Комсомольская правда09:39
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Номинальное число браков в РФ снизилось с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.
РЕН ТВ 21:03
Интернет

Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах

«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
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«Динамо» подписало Карапузова

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В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
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Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
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Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
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Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту

Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.
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Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
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Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
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Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
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Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки»

США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины.
РБК 22:35
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Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт

Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.
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В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
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Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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