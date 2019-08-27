Общество
РБКВ Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
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Сергей Собянин повысил минимальную пенсию с городской доплатой до 19,5 тысячи рублей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:33
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Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
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На одной из дамб был совершен молебен о прекращении паводка. Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске круглосуточно укрепляют дамбы.
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На новом снимке в соцсети певица похвасталась букетом роз от поклонника.
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Интернет
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Soccer.ru 16:58
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В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
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Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Технологии
Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту
Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.
Свободная Пресса 22:22
Космос
Древнегреческий «компьютер» обещает конец света в первый день осени
Более ста лет назад со дна моря удалось достать устройство древних греков, которое позволяло им делать важнейшие астрономические прогнозы.
Millionaire.ru 25 августа в 12:08
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
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Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском 20:08
Политика
Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки»
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РБК 22:35
Технологии
Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт
Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.
Коммерсантъ 18:42
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
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Toyota запускает лизинговую компанию в России
АвтоБизнесРевю 06:46