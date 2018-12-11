Политика
В Москве потребовали отмены повышения зарплаты мэру Екатеринбурга
В Москве потребовали отмены повышения зарплаты мэру ЕкатеринбургаRuNews24.ru19:10
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал требование мэра Екатеринбурга Александра Высокинского поднять себе зарплату, а также положительное решение Екатеринбургской гордумы по данному вопросу.
RuNews24.ru19:10
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Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него со следующего года должна составлять 340 тыс. руб. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным - на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. руб.
— Андрей Турчак, российский политикНакануне.Ru 13:02
с чего всё началось
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета раскритиковал решение Екатеринбургской гордумы о повышении зарплат мэру и ряду депутатов, сообщает официальный сайт партии.Областная газета14:44
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