Общество
В Москве полностью снесли Ховринскую больницу
В Москве полностью снесли Ховринскую больницуRT на русском10:29
В Москве полностью снесена Ховринская больница, сообщает m24. Строительный мусор планируется вывезти с территории до конца февраля. После сноса образовалось примерно 100 тыс. кубометров строительного мусора.
RT на русском10:29
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Общество
МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта
МВД России предложило сократить на один месяц срок оформления загранпаспорта гражданам, которые делают это по месту пребывания.
Обновлено в 13:56
Общество
Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок
Умерла журналист и один из основателей «Новой Газеты» Зоя Ерошок, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 13:29
Общество
РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Обновлено в 13:40
Общество
Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ
Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 13:15
Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 13:03
Общество
Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие
Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 12:59
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
В работе поисковика Google произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 13:46
Общество
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 13:21
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 12:38
Транспорт
Станция метро «Ховрино» будет закрыта в выходные
Обновлено в 13:07
Общество
В Подмосковье археологи нашли череп мамонта с кладом внутри
В Московской области археологи нашли череп мамонта с кладом внутри, сообщает m24.
Обновлено в 13:25
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 11:48
Общество
Шнуров резко прокомментировал идею обязать безработных платить взносы
Фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко прокомментировал идею депутатов обязать безработных россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 12:14
Общество
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 13:51
Общество
Москвичка провела фотосессию со львом и машиной спецбатальона ГИБДД
Жительница столицы провела на Воробьевых горах необычную фотосессию с маленьким львом и автомобилем спецбатальона ГИБДД с госномерами.
Обновлено в 12:59