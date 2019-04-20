Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую дракуРИА Новости 06:50
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.
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Политика
Суд по иску против Зеленского удалился для вынесения решения
В совещательную комнату удалились судьи 20 апреля для вынесения решения по иску о снятии кандидата Зеленского со второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 17:13
Общество
Празднование дня марихуаны в США становится мэйнстримом
«День марихуаны» в США стали отмечать не только рядовые американцы, но и крупные американские компании, сообщает эксперт Алекс Вейга 20 апреля в своей статье на сайте Associated Press.
Обновлено в 17:17
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Футбол
Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
Петербургский "Зенит" вырвал победу над "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено в 17:58
Хоккей
Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Число задержанных в Британии экоактивистов превысило 750
Обновлено в 17:28
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Sankei (Япония): СПГ-проект в Арктике; японский частный бизнес сомневается (Sankei Shimbun)
Российская газовая корпорация «Новатэк» зондирует почву на предмет участия японских «Мицуи» и «Мицубиси» в арктическом СПГ- проекте.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Политика
Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Интернет
Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Экономика
В Крыму планируют создать онлайн-банк
На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка".
Обновлено в 01:19
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика
Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое
Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
Обновлено в 11:01
Авто
Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive
На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Общество
Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?
Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Общество
В столице Турции разрешили гей-парады
Обновлено в 16:55
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Происшествия
СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки
Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12