Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую дракуРИА Новости 06:50

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.
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Начата проверка по факту драки между полицейскими в московском баре

Интерфакс08:34

После драки полицейских на юге Москвы проводится проверка

Говорит Москва06:56

Полицейские устроили драку в московском баре. Видео

Телеканал 360°07:23

В Москве полицейские устроили драку в кафе

ТАСС06:18

Проверка началась после драки полицейских на юге Москвы

Москва 2405:59

Драка полицейских в московском баре попала на видео

ТК Звезда05:45

Драка полицейских в московском баре попала на видео

РИА Новости09:30
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Обновлено в 17:07
Политика

Суд по иску против Зеленского удалился для вынесения решения

В совещательную комнату удалились судьи 20 апреля для вынесения решения по иску о снятии кандидата Зеленского со второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 17:13
Общество

Празднование дня марихуаны в США становится мэйнстримом

«День марихуаны» в США стали отмечать не только рядовые американцы, но и крупные американские компании, сообщает эксперт Алекс Вейга 20 апреля в своей статье на сайте Associated Press.
Обновлено в 17:17
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Петербургский "Зенит" вырвал победу над "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено в 17:58
Хоккей

Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Число задержанных в Британии экоактивистов превысило 750

Обновлено в 17:28
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика

Sankei (Япония): СПГ-проект в Арктике; японский частный бизнес сомневается (Sankei Shimbun)

Российская газовая корпорация «Новатэк» зондирует почву на предмет участия японских «Мицуи» и «Мицубиси» в арктическом СПГ- проекте.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Политика

Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Экономика

В Крыму планируют создать онлайн-банк

На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка".
Обновлено в 01:19
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Гаджеты

Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое

Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
Обновлено в 11:01
Авто

Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Общество

Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?

Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Общество

В столице Турции разрешили гей-парады

Обновлено в 16:55
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Происшествия

СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки

Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
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