Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую дракуРИА Новости 06:50
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.
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Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Теннис
Медведев не смог выйти в финал турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Душану Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло.
Обновлено в 09:20
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.
Обновлено в 06:35
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой
Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
Динамо — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)
"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Минкомсвязи обновило запрет иностранцам владеть российскими СМИ
Поправки уточняют порядок владения российскими СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством.
Обновлено в 09:10
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Футбол
Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно
Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01