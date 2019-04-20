Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую дракуРИА Новости 06:50

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.
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Начата проверка по факту драки между полицейскими в московском баре

Интерфакс08:34

В Москве полицейские устроили драку в кафе

ТАСС06:18

В Москве полицейские устроили массовую драку

РИА Новости06:50

В Москве между собой подрались две группы полицейских

RT на русском07:08

Проверка началась после драки полицейских на юге Москвы

Москва 2405:59

Драка полицейских в московском баре попала на видео

ТК Звезда05:45

После драки полицейских на юге Москвы проводится проверка

Говорит Москва06:56
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Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Санитарный вертолет эвакуировал из Зеленограда сбитого машиной ребенка

Обновлено в 08:08
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Теннис

Медведев не смог выйти в финал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Душану Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло.
Обновлено в 09:20
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.
Обновлено в 06:35
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой

Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность

Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол

Динамо — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)

"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Общество

Минкомсвязи обновило запрет иностранцам владеть российскими СМИ

Поправки уточняют порядок владения российскими СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством.
Обновлено в 09:10
Общество

Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Футбол

Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
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