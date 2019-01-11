Происшествия
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата ВороненковаРоссийская газета08:11
Источник в правоохранительных органах информагентства "Росбалт" утверждает, что им был украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко. Кстати, именно Василенко является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Российская газета08:11
с чего всё началось
В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный «авторитет» Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры «авторитета» был обнаружен гигантский арсенал оружия.Росбалт05:17
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