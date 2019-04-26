Футбол
В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»РБК вчера в 10:55
Французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes выиграло конкурс на реконструкцию стадиона «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова. Об этом сегодня на презентации нового проекта стадиона объявили представители организатора конкурса — девелоперской группы «Инград».
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Французское архбюро Michel Remon & Associes займется реконструкцией стадиона «Торпедо»
Агентство Москвавчера в 12:31
Реконструкцией стадиона «Торпедо» займется французское архитектурное бюро
Вечерняя Москвавчера в 12:25
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