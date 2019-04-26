Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»РБК 10:55

Главная задача, которая стояла перед архитекторами, — сохранить самобытность и дух «Торпедо» в новых спортивных объектах, с уважением отнестись к истории клуба и Даниловского района. В финал конкурса на архитектурную концепцию реконструкции стадиона вышло три проекта из Англии, Испании и Франции.
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Акционер «Торпедо»: новый стадион — дом наших будущих побед

Чемпионат15:25

Реконструкцию стадиона имени Стрельцова планируется завершить до 2023 года

РИА Новости13:30

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

РБК10:55

Французское архбюро Michel Remon & Associes займется реконструкцией стадиона «Торпедо»

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Реконструкцией стадиона «Торпедо» займется французское архитектурное бюро

Вечерняя Москва12:25

Стадион, на котором «Торпедо» будет играть как «Барселона». В Москве появится еще одна топ-арена

Sport24.ru14:20

«Торпедо» объявило о реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

Матч ТВ12:41
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Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

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Политика

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Шоу-бизнес

В объятиях Железного человека: Кайли Дженнер примерила образ Капитана Марвел

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Теннис

Квитова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову

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Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
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Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

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Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
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Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе

Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика

Козак назвал срок восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал срок восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба». Она будет возобновлена в течение двух недель.
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Гогену Солнцеву потребовалась помощь психоаналитика

Обновлено в 15:30
Авто

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Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
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Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
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Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
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Как сообщают источники GreatLove, в своих двух последних постах муза Джонни Деппа рассказывает о своей жизни и танцах.
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