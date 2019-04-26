Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»РБК 10:55

Главная задача, которая стояла перед архитекторами, — сохранить самобытность и дух «Торпедо» в новых спортивных объектах, с уважением отнестись к истории клуба и Даниловского района. В финал конкурса на архитектурную концепцию реконструкции стадиона вышло три проекта из Англии, Испании и Франции.
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Реконструкцией стадиона «Торпедо» займется французское архитектурное бюро

Вечерняя Москва12:25

Реконструкцию стадиона имени Стрельцова планируется завершить до 2023 года

РИА Новости13:30

«Торпедо» объявило о реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

Матч ТВ12:41

Французское архбюро Michel Remon & Associes займется реконструкцией стадиона «Торпедо»

Агентство Москва12:31

Акционер «Торпедо»: новый стадион — дом наших будущих побед

Чемпионат15:25

Стадион, на котором «Торпедо» будет играть как «Барселона». В Москве появится еще одна топ-арена

Sport24.ru14:20

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

РБК10:55
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство

Обновлено в 14:22
Футбол

«Мец» вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета

По регламенту две лучшие команды по итогам сезона в Лиге 2 получают право выступить в высшем дивизионе страны в следующем сезоне, еще одна путевка разыгрывается в переходных матчах между командой, ставшей 18-й в Лиге 1, и командой, победившей в плей-офф Лиги 2 между 3-й, 4-й и 5-й командами.
Обновлено в 16:12
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:55
Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Здоровье

Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения

Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Авто

Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика

В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады

Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:33
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика

Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:19
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Культура

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Культура

Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли на другую площадку из-за жалоб феминисток

Феминистки назвали фестиваль унизительным.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Политика

Си Цзиньпин: Китай не стремится к торговому профициту

"Китай не стремится к торговому профициту, мы хотим импортировать больше конкурентоспособных, качественных сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров и услуг", - сказал Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Гаджеты

Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

Обновлено в 02:48
Общество

Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране

Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:03
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Происшествия

Самолет «Аэрофлота», летевший в Москву, аварийно сел в Риге

Обновлено в 08:55
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