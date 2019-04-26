Футбол
В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»РБК 10:55
Главная задача, которая стояла перед архитекторами, — сохранить самобытность и дух «Торпедо» в новых спортивных объектах, с уважением отнестись к истории клуба и Даниловского района. В финал конкурса на архитектурную концепцию реконструкции стадиона вышло три проекта из Англии, Испании и Франции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Футбол
«Мец» вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
По регламенту две лучшие команды по итогам сезона в Лиге 2 получают право выступить в высшем дивизионе страны в следующем сезоне, еще одна путевка разыгрывается в переходных матчах между командой, ставшей 18-й в Лиге 1, и командой, победившей в плей-офф Лиги 2 между 3-й, 4-й и 5-й командами.
Обновлено в 16:12
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Авто
Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика
В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады
Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:33
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика
Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Культура
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Культура
Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли на другую площадку из-за жалоб феминисток
Феминистки назвали фестиваль унизительным.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Политика
Си Цзиньпин: Китай не стремится к торговому профициту
"Китай не стремится к торговому профициту, мы хотим импортировать больше конкурентоспособных, качественных сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров и услуг", - сказал Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 14:05