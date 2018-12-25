Происшествия
В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщикВести.Ru13:35
Мимо проходил парень 1999 года рождения. По непонятной причине он запрыгнул на заднюю конструкцию щетки, и его затянуло в механизм. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, от полученных травм молодой человек скончался на месте.
Вести.Ru13:35
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Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
Обновлено в 15:16
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани
Обновлено в 17:12
Происшествия
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело
По факту обрушения моста уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Обновлено в 11:48
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
"Согласно результатам медицинской экспертизы, на теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений", - приводит "РИА Новости" слова представителя регионального управления СК РФ.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге
По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте
Городской суд Соликамска арестовал всех подозреваемых по делу о гибели на шахте девяти рабочих.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора
Басманный суд Москвы 25 декабря заочно взял под стражу экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК).
Обновлено в 10:28
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
При столкновении конных повозок в Баварии пострадали 20 человек
В результате столкновения двух конных повозок в немецкой Баварии травмы получили 20 человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия
США осудили атаку на здание МИД Ливии в Триполи
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части
В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей
Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Второй за месяц ребенок из центра содержания нелегалов скончался в США
Ребенок из Гватемалы, находившийся в лагере содержания нелегальных мигрантов в американском штате Нью-Мексико, скончался от неустановленных причин.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Таиланде нашли двух российских туристов, заблудившихся в лесу
Два российских туриста, потерявшиеся в лесу Пханг Нга в Таиланде, найдены, сообщает The Nation.
Обновлено в 16:01
Происшествия
У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал
Обновлено в 10:28