Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологуВести.Ru 12:32

В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
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с чего всё началось
«Несовершеннолетний, 2003 года рождения, поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждения города, где 7 марта после проведения стоматологических процедур, скончался», — сообщили в пресс-службе столичного СУ СК России
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Телеканал 360°11:23

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РИАМО11:25

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РИА Новости11:51
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