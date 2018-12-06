Происшествия
В московской школе ученик угрожал преподавателям ножом
В московской школе ученик угрожал преподавателям ножомREGNUM03:51
Ученик старших классов одной из московских школ явился на занятия с ножом, передает 6 декабря телеканал «РЕН-ТВ». По сообщениям в соцсетях стало известно, что ЧП произошло в школе № 1359 района Жулебино на юго-востоке Москвы.
REGNUM03:51
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В школу №1359 мальчик пришёл с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.
— Сергей Собянин, российский политикГоворит Москва 03:09
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