Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университетаИзвестия 14:56

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим». Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости». По словам раввина иешивы Мойше Лебеля, поджог был совершен в канун главного праздника иудаизма Песаха.
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Крупнейшую еврейскую академию России подожгли в Подмосковье

Вечерняя Москва14:20

Еврейскую академию подожгли в Подмосковье

РИАМО13:43

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

RT на русском12:33

В Подмосковье подожгли иешиву «Торат Хаим»

ТАСС13:26

Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского университета в РФ

Москва 2412:34

В Подмосковье подожгли здание еврейской академии

РБК13:31

Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

РИА Новости12:14
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Политика

Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:38
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь

Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Политика

В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 14:48
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Хоккей

Авангард — ЦСКА 2:2 (Перерыв)

ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Теннис

Медведев впервые обыграл Джоковича

Медведев впервые в карьере обыграл Джоковича, предыдущие три встречи заканчивались в пользу сербского теннисиста.
Обновлено в 10:42
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ

По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Политика

Медведчук призвал Зеленского наладить отношения с Москвой

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Життя» Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского после победы на выборах наладить отношения с Москвой.
Обновлено в 03:05
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
Обновлено в 15:00
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Футбол

Лионеля Месси назвали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Обновлено в 11:00
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Зеленский назвал себя простым человеком, который хочет сломать систему

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пришел сломать систему.
Обновлено в 12:28
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Гаджеты

Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3

Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
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Песах
Центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 - вне Израиля. Почитается также караимами, нацратимами, самаритянами и частично мессианскими иудеями.
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