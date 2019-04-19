Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университетаИзвестия вчера в 14:56

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим». Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости». По словам раввина иешивы Мойше Лебеля, поджог был совершен в канун главного праздника иудаизма Песаха.
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Крупнейшую еврейскую академию России подожгли в Подмосковье

Вечерняя Москвавчера в 14:20

Еврейскую академию подожгли в Подмосковье

РИАМОвчера в 13:43

Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

РИА Новостивчера в 12:14

В Подмосковье подожгли иешиву «Торат Хаим»

ТАССвчера в 13:26

Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского университета в РФ

Москва 24вчера в 12:34

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

RT на русскомвчера в 12:33

В Подмосковье подожгли здание еврейской академии

РБКвчера в 13:31
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Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

Обновлено в 01:30
Футбол

Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Авто

Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года

Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ

Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

В Москву прибыла военная техника к параду Победы

Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Общество

Добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу

Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.
Обновлено вчера в 17:19
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек

В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье

Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей

Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено в 01:21
Экономика

Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров

Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Обновлено в 00:42
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

Самолеты аравийской коалиции атаковали хранилища беспилотников в Сане

Военные самолеты коалиции под эгидой Саудовской Аравии атаковали позиции сторонников мятежного хуситского движения «Ансар Аллах», где размещались беспилотники, передает в субботу телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Здоровье

Врачи порекомендовали донорам сдавать кровь до обеда

Праздник посвящен в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни других людей.
Обновлено вчера в 20:40
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