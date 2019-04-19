Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университетаИзвестия вчера в 14:56
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим». Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости». По словам раввина иешивы Мойше Лебеля, поджог был совершен в канун главного праздника иудаизма Песаха.
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Футбол
Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»
Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ
Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
В Москву прибыла военная техника к параду Победы
Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Общество
Добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу
Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.
Обновлено вчера в 17:19
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Происшествия
В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек
В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Самолеты аравийской коалиции атаковали хранилища беспилотников в Сане
Военные самолеты коалиции под эгидой Саудовской Аравии атаковали позиции сторонников мятежного хуситского движения «Ансар Аллах», где размещались беспилотники, передает в субботу телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Здоровье
Врачи порекомендовали донорам сдавать кровь до обеда
Праздник посвящен в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни других людей.
Обновлено вчера в 20:40