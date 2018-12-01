Наиболее заметный рост цен на сносимые пятиэтажки, по данным ЦИАН, наблюдается в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах: здесь они с момента объявления программы подорожали на 22%, 19% и 17% соответственно.

с чего всё началось

В Москве на 20% подорожали квартиры в домах, которые попали под программу реновации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков ЦИАН. По их данным, стоимость одного квадратного метра в таких домах с января 2017 г. по октябрь 2018 г. в среднем по городу выросла до 177,7 тыс. рублей.

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