Экономика
В Москве подорожали полисы ОСАГОМосква 24 вчера в 04:19
В столице стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности резко выросла. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки по ОСАГО, сообщает газета "Ведомости". Итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки.
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с чего всё началось
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.Ведомости26 мая в 17:00
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Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
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Общество
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Происшествия
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Энергетика
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Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
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Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
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Обновлено вчера в 21:16
Политика
Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Медведев отменил роуминг в России
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Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
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Обновлено в 00:20
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
«Итальянскую забастовку» в Пензе объявили медики
«Итальянская забастовка» предполагает предельно строгое соблюдение всех должностных инструкций и правил, без отступления от оных.
Обновлено вчера в 02:49
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
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Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Музыка
Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
«Барселона» хочет продать Ракитича, но игрок не намерен уходить
Испанская "Барселона" готова расстаться с полузащитником Иваном Ракитичем, но сам футболист не желает покидать клуб до истечения контракта, сообщает Sport.es Хорват выступает за "Барселону" с 2014 года, действующее соглашение 31-летнего Ракитича рассчитано до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 00:37
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Общество
Восстановленная школа начала работать в пригороде Дамаска в Сирии
Обновлено вчера в 23:20