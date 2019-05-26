Экономика

В Москве подорожали полисы ОСАГОМосква 24 вчера в 04:19

В столице стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности резко выросла. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки по ОСАГО, сообщает газета "Ведомости". Итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки.
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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Ведомости26 мая в 17:00

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Эксперты прокомментировали подорожание полисов ОСАГО в Москве

Москва 24вчера в 09:32

Полисы ОСАГО подорожали в Москве

Вечерняя Москвавчера в 05:03

Московские автостраховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Царьград26 мая в 19:18

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Коммерсантъвчера в 01:47

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

РБКвчера в 01:41

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Эхо Москвывчера в 06:32

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомости26 мая в 17:00
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Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Душанбе на переговоры с руководством Таджикистана

Обновлено в 00:57
Общество

Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня

Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные.
Обновлено в 00:03
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено вчера в 10:48
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено вчера в 12:19
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье

«Итальянскую забастовку» в Пензе объявили медики

«Итальянская забастовка» предполагает предельно строгое соблюдение всех должностных инструкций и правил, без отступления от оных.
Обновлено вчера в 02:49
Авто

BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено вчера в 10:05
Футбол

«Барселона» хочет продать Ракитича, но игрок не намерен уходить

Испанская "Барселона" готова расстаться с полузащитником Иваном Ракитичем, но сам футболист не желает покидать клуб до истечения контракта, сообщает Sport.es Хорват выступает за "Барселону" с 2014 года, действующее соглашение 31-летнего Ракитича рассчитано до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 00:37
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 15:18
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Общество

Восстановленная школа начала работать в пригороде Дамаска в Сирии

Обновлено вчера в 23:20
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