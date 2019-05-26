В Москве подорожали полисы ОСАГОМосква 24 вчера в 04:19

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

с чего всё началось

В столице стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности резко выросла. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки по ОСАГО, сообщает газета "Ведомости". Итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки.

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