Экономика
В Москве повысили стоимость полисов ОСАГОВести Подмосковья вчера в 05:24
В столице стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности резко выросла, сообщает газета «Ведомости». На минувшей неделе подняли базовые ставки по ОСАГО сразу две компании - «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».
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с чего всё началось
«Альфастрахование» и «Ингосстрах» на прошлой неделе повысили ставки тарифов ОСАГО для населения, следует из опубликованных на сайтах обеих компаний приказов. «Альфастрахование» подняло тарифы 21 мая, «Ингосстрах» – 23 мая.Ведомости26 мая в 17:00
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Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
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Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
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Александр Беглов отчитался о доходах за 2018 год
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В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
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Обновлено вчера в 20:22
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Экономика
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено вчера в 23:26
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Обновлено в 01:09
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Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
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Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
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У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
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Энергетика
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Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Причиной возбуждения большей части уголовных дел предприниматели называют бизнес-конфликт (41%) и личный интерес силовиков или чиновников (36,7%).
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
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Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
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Обновлено вчера в 22:26
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
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Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена
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Здоровье
Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи
Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
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