В Москве повысили стоимость полисов ОСАГОВести Подмосковья вчера в 05:24

«Альфастрахование» и «Ингосстрах» на прошлой неделе повысили ставки тарифов ОСАГО для населения, следует из опубликованных на сайтах обеих компаний приказов. «Альфастрахование» подняло тарифы 21 мая, «Ингосстрах» – 23 мая.

с чего всё началось

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