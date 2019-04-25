Общество
В Москве побит температурный рекорд 2001 годаИзвестия 08:08
В субботу, 27 апреля, воздух прогрелся до плюс 24,2 градуса по Цельсию. «Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы. Суббота таким образом стала самым теплым днем в Москве в этом году.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Культура
Иосиф Пригожин посчитал решение жюри «Голос. Дети» ошибочным
Добавим: победительницей стала 10-летняя певица Микелла Абрамова из команды артистки Светланы Лободы.
Обновлено в 09:20
Космос
В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»
На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 26-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ «Зенит» и «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге сыграли вничью — 2:2.
Обновлено в 08:09
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено вчера в 01:24
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии к линии соприкосновения разведчиков ВСУ
«Украинское командование, грубо нарушая минские договоренности, продолжает наращивать силы и средства на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения
Актриса Наталья Рудова решила рассказать своим поклонникам в Instagram, какая диета помогает ей держать себя в форме, а также о роли спорта в ее жизни.
Обновлено в 02:38
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Спорт
Васильева вернется в состав сборной, если не получит дисквалификацию
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Маргарита Васильева может вернуться в состав команды.
Обновлено в 08:20
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12
Политика
Суд в США огласит сегодня приговор гражданке России Марии Бутиной
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Задержание Климца подтверждено его советником
Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».
Обновлено в 08:42
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19