В Москве побит температурный рекорд 2001 годаИзвестия 08:08

В субботу, 27 апреля, воздух прогрелся до плюс 24,2 градуса по Цельсию. «Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы. Суббота таким образом стала самым теплым днем в Москве в этом году.

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

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