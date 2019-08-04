Общество

В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 летRT на русском 10:28

«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
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Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Воскресенье может стать самым холодным 4 августа в Москве более чем за 70 лет, максимальная температура составит 13-15 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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