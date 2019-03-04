В Москве по фактам самостроя возбуждено 10 уголовных делRT на русском 02:16

В Москве по фактам появления самостроя возбуждено десять новых уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры столицы Людмилу Нефёдову. Отмечается, что прокурорами Москвы было проверено более десяти объектов, находящихся в различных округах города.

В Москве по фактам самостроя возбуждено 10 уголовных дел

Политика Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.

Происшествия В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.

Экономика Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.

Экономика Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.

Происшествия В Сети появились видео разрушений после торнадо в США В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.

Политика Болтон пригрозил тем, кто против возвращения Гуаидо в Венесуэлу Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.

Политика Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет.

Общество Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".

Политика Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

Спорт Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают» В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.

Политика На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ В Тернопольской области члены экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви.

Общество Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Политика WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.

Транспорт РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Происшествия Следовательница написала заявление об избиении полицейским МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.

Спорт Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Общество Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017 – 2018 гг. А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института.

Футбол В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников Страшный инцидент произошел во время матча третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор".

Политика В США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле В конгресс США внесён законопроект с требованием оценить угрозу «российского влияния» на Венесуэлу и разработать стратегию противодействия.

Финансы Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Происшествия Заместителя директора городских электросетей убили в Орске Замдиректора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" Дмитрия Шевелева нашли убитым в Оренбургской области.

Экономика АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков» В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу у роддома в Санкт-Петербурге Издание «Петербургский дневник» уточняет, что инцидент произошел возле родильного дома № 9. Водитель автомобиля, личность которого не установлена, выстрелил в лицо жертвы из газового пистолета.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".

Происшествия Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы МОСКВА, 4 марта. / ТАСС/. Автомобиль сбил двух пешеходов на улице Обручева на юго-западе Москвы.