Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмашREGNUM 06:07
Отмечается, что в отношении Мещерякова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия
«Метеор» протаранил Дворцовую набережную в Петербурге
Обновлено в 11:37
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Экономика
В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя
Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39
Наука
Маленький рогатый динозавр из Китая ходил на двух ногах
Auroraceratops сохраняет многие особенности скелета: изогнутая бедренная кость и длинные, тонкие когти, которые однозначно связаны с ходьбой на двух ногах у динозавров.
Обновлено 13 июля в 08:07
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы
Обновлено вчера в 10:57
Наука
На купюру в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга
Чем известен Алан Тьюринг: Британского математика Алана Тьюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, который существенно повлиял на то, как мы живем сегодня.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Экономика
«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»
В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет».
Обновлено в 06:52
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Политика
Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Игры
GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки
Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Экономика
СМИ: «Яндекс» и «Тинькофф Банк» ведут переговоры о слиянии. Они обсуждали это в Петербурге
«Яндекс», как пишет издание, ответил, что не исключает сотрудничества с банком в рамках проекта «Яндекс.Пиво».
Обновлено в 11:38
Общество
«Собака-помогака». В Новороссийске дворняга отвязала породистого пса
В селе Кочубеевское бездомный пес отвязал от забора породистую собаку и ушел с ней гулять, сообщило местное издание "Ставропольская правда".
Обновлено в 10:48
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10