Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмашREGNUM 06:07

Отмечается, что в отношении Мещерякова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
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Суд отправил под домашний арест сотрудника ЦНИИМаш Мещерякова по подозрению в госизмене

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