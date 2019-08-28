ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

с чего всё началось

Сообщается, что документ предусматривает разработку целой экосистемы. В неё войдут беспилотники и пилотируемые аппараты, система управления воздушным движением и прочее. По словам гендиректора «ВР-Технологий» Александра Охонько, в 2020 году начнутся тестовые полёты в пригород и в зону МКАД.

Политика Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».

Гаджеты РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.

Интернет Сообщают о сбое в работе платформы Office 365 Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Армия и оружие Сегодня начнет работу Космическое командование США Космическое командование США официально начинает свою работу в четверг, 29 августа.

Политика Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Технологии СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.

Общество Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Общество Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Армия и оружие Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.

Экономика 200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.

Общество В РАНХиГС назвали число самозанятых в России Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.

Финансы Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.

Экономика Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.