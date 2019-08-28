Общество
RT на русскомВ Москве планируют запустить систему аэротакси
Сообщается, что документ предусматривает разработку целой экосистемы. В неё войдут беспилотники и пилотируемые аппараты, система управления воздушным движением и прочее. По словам гендиректора «ВР-Технологий» Александра Охонько, в 2020 году начнутся тестовые полёты в пригород и в зону МКАД.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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