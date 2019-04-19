Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °СRT на русском 10:33
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос». Как отмечается, жителей Москвы ждёт сухая и тёплая погода с температурой воздуха на 7—9 °С выше климатической нормы.
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Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Обновлено в 12:53
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Интернет
В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft
Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено в 13:05
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Политика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Наука
Time включил создателя «ГМО-младенцев» в список 100 самых влиятельных людей года
Редакция журнала Time включила китайского ученого Хэ Цзянькуя в список 100 самых влиятельных людей 2019 года.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Экономика
Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей
Кузьминов в 2018 году по-прежнему владел земельным участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. 12 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, при этом годом ранее глава государства получил доход в 18,7 млн рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Единоборства
Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone
«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Экономика
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24