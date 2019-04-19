Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °СRT на русском 10:33

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос». Как отмечается, жителей Москвы ждёт сухая и тёплая погода с температурой воздуха на 7—9 °С выше климатической нормы.
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Синоптики посоветовали москвичам доставать летнюю одежду на следующей неделе

Life.ru14:11

Синоптики прогнозируют плюс 25 в Москве на следующей неделе и советуют сменить гардероб на летний

Агентство Москва06:18

В Москву придет лето в апреле

Мослента08:06

До плюс 25 градусов может потеплеть в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО06:37

В Москве ожидается потепление до +25 °С

RT на русском10:33

Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Москва 2406:56

Высокое давление и до 12 градусов тепла пообещали москвичам 17 апреля

Собеседник17 апреля в 00:23
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Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Обновлено в 12:53
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Интернет

В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft

Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено в 13:05
Хоккей

Свечников, скорее всего, не сыграет в пятом матче с «Вашингтоном»

Обновлено в 11:11
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Наука

Time включил создателя «ГМО-младенцев» в список 100 самых влиятельных людей года

Редакция журнала Time включила китайского ученого Хэ Цзянькуя в список 100 самых влиятельных людей 2019 года.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Экономика

Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Кузьминов в 2018 году по-прежнему владел земельным участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. 12 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, при этом годом ранее глава государства получил доход в 18,7 млн рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Авто

Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ

Обновлено вчера в 08:51
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Единоборства

Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone

«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Экономика

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
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