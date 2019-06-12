Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градусаИзвестия вчера в 17:11
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса. Об этом 12 июня сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Читать в источнике
Оценить173
Подробнее о событии
Показать все источники
«Фобос»: До плюс 1 градуса опустится температура воздуха в столичном регионе в ночь на 14 июня
Агентство Москвавчера в 14:11
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе
Два нефтяных судна подверглись нападению 13 июня в Оманском заливе.
Обновлено в 02:44
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Происшествия
Как 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
В Москве трагически скончалась 26-летняя звезда киберспорта Лилия Новикова, известная в онлайн-играх под именем Лия.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 01:50
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Во Владикавказе произошла перестрелка
Во Владикавказе на улице Дзусова произошла перестрелка.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае.
Обновлено в 02:39
Технологии
«Тинькофф» запустил голосового помощника со вспыльчивым характером
В пресс-релизе «Тинькофф» сказано, что «Олег» — еще молодой помощник, иногда может отвечать, не подумав, что объясняется его «вспыльчивым характером».
Обновлено в 02:00
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Путин: ШОС стала серьезной организацией
Многоплановой региональной организацией, которая ставит перед собой серьезные задачи, стала Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), заявил президент России Владимир Путин 13 июня в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 02:53
Интернет
Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»
Не только «Яндекс» и «Лаборатория Касперского» лишилась доступа к звонкам и сообщениям — все приложения больше не смогут контролировать общение пользователя.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении
Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти ищут похищенные иномарки за семь миллионов
В Петербурге и Ленинградской области полиция ищет злоумышленников, похитивших дорогие иномарки.
Обновлено в 01:44
Культура
Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом
Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.
Обновлено вчера в 06:31
Экономика
СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов
Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Обновлено в 02:58
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы
Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец вышел из медикаментозной комы.
Обновлено 11 июня в 05:30
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33