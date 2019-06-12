Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градусаИзвестия вчера в 17:11

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса. Об этом 12 июня сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центр «Фобос» опроверг сообщения о похолодании до +1 градуса в Москве

Комсомольская правда02:47

Резкое похолодание до плюс 1 градуса ожидает Москву в ночь на 14 июня

Вечерняя Москвавчера в 14:46

Солнечная и ветреная погода установится в столице России

Российская газета01:55

Конец лету: к Москве приближаются заморозки

Газета.Ruвчера в 23:56

В центре «Фобос» опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

РИА Новости02:31

В ночь на 14 июня температура в Москве опустится до +1 градуса

Москва 24вчера в 14:26

«Фобос»: До плюс 1 градуса опустится температура воздуха в столичном регионе в ночь на 14 июня

Агентство Москвавчера в 14:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Происшествия

В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

Два нефтяных судна подверглись нападению 13 июня в Оманском заливе.
Обновлено в 02:44
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Происшествия

Как 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

В Москве трагически скончалась 26-летняя звезда киберспорта Лилия Новикова, известная в онлайн-играх под именем Лия.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 01:50
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Во Владикавказе произошла перестрелка

Во Владикавказе на улице Дзусова произошла перестрелка.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае.
Обновлено в 02:39
Технологии

«Тинькофф» запустил голосового помощника со вспыльчивым характером

В пресс-релизе «Тинькофф» сказано, что «Олег» — еще молодой помощник, иногда может отвечать, не подумав, что объясняется его «вспыльчивым характером».
Обновлено в 02:00
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Путин: ШОС стала серьезной организацией

Многоплановой региональной организацией, которая ставит перед собой серьезные задачи, стала Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), заявил президент России Владимир Путин 13 июня в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 02:53
Интернет

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Не только «Яндекс» и «Лаборатория Касперского» лишилась доступа к звонкам и сообщениям — все приложения больше не смогут контролировать общение пользователя.
Обновлено в 03:03
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении

Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В Петербурге и Ленобласти ищут похищенные иномарки за семь миллионов

В Петербурге и Ленинградской области полиция ищет злоумышленников, похитивших дорогие иномарки.
Обновлено в 01:44
Культура

Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.
Обновлено вчера в 06:31
Экономика

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Обновлено в 02:58
Космос

Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец вышел из медикаментозной комы.
Обновлено 11 июня в 05:30
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное