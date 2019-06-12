В Москве ожидается похолодание до +1 градусаИзвестия вчера в 17:11

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса. Об этом 12 июня сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

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