Общество

В Москве ожидается погодный коллапсГазета.Ru 12:14

В Москве ожидается погодный коллапс с 8 на 9 августа, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА "Новости". Отмечается, что дожди начнутся вечером 8 августа и закончатся к ночи 9 августа.
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