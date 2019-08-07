Общество
В Москве ожидается погодный коллапсГазета.Ru 12:14
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 на 9 августа, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА "Новости". Отмечается, что дожди начнутся вечером 8 августа и закончатся к ночи 9 августа.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Армия и оружие
Российский флот назвали самым аварийным в мире
Автор статьи указывает на то, что индийские моряки погибли на корабля производства России.
Обновлено в 08:41
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Алена Кравец считает, что Аллу Вербер могли отравить
Кравец добавила, что, по ее мнению, смерть Вербер имеет насильственный характер.
Обновлено в 12:45
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Северный флот хотят приравнять к военным округам
Минобороны России разработало проект указа, которым предлагается наделить Северный флот статусом отдельной военно-административной единицы.
Обновлено в 08:16
Политика
Школьникам предложат Конституцию в стихах
В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.
Обновлено в 10:12
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Экс-главный тренер Шахтера и Зенита Мирча Луческу получил предложение от киевского Динамо, утверждает Gazeta Sporturilor.
Обновлено в 12:40
Недвижимость
Ипотеку предложили компенсировать из бюджета всем желающим
В конце мая о возможности вернуть в России практику субсидирования ставки по ипотеке из бюджета еще до конца 2019 года заявлял курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 12:10
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением
Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
На военной базе РФ в Южной Осетии пройдет траурный митинг в память о погибших миротворцах в Цхинвале
На территории российской военной базы в Южной Осетии пройдут мероприятия, посвященные одиннадцатой годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, связанных с агрессией грузинских войск.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала подросшего сына
Ведущая и блогер Регина Тодоренко в первый раз опубликовала снимок со своим подросшим сыном.
Обновлено в 13:54
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54