Его действия как дипломатического работника нарушали Венскую конвенцию. Мы выдворили его 22 ноября в связи с информацией контрразведки. Он покинул Словакию в течение 48 часов.

Реакция Москвы на высылку была стандартной, поскольку подобные события происходят и в других местах, добавил он. В российском посольстве в Словакии заявили, что изучают информацию о высылке дипломата.

В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

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