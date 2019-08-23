Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus SenatРБК 07:22

В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.
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Модельный ряд Aurus будет расширен

Автоновости дня07:25

В «Москва-Сити» торжественно открыли Галерею «Aurus»

Автостат07:30

Названа стоимость Aurus Senat. Все же 18 миллионов!

За рулем07:44

6 альтернатив жутко дорогому Aurus Senat

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Россиянам рано вставать в очередь за Аурусами

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Car.ru04:51

Президентский седан подешевел на 10 млн рублей перед началом продаж

Forbes20 августа в 14:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Космос

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С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Здоровье

Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга

Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.
Обновлено в 06:17
Кино

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт

Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Хоккей

Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019

Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Ставропольском крае горит лес

Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Политика

Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы

Обновлено в 13:00
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Гаджеты

В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов

Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Склад на площади 200 кв. м горит в Невском районе Петербурга

"Пожар в одноэтажном складском сооружении на площади 200 кв. м, происходит горение по всей площади", - сказали в управлении.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Жительница Челябинска родила в Турции во время свадебного путешествия

Обновлено в 07:58
Спорт

15-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии

Обновлено в 11:45
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

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Обновлено вчера в 16:23
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
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80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019

Обновлено в 06:06
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Общество

Собянин осмотрел ход работ по благоустройству поймы реки Яузы

В пятницу ход строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 09:02
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