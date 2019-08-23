Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus SenatРБК 07:22
В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Космос
Россия впервые запустила в космос робота
С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга
Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.
Обновлено в 06:17
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Ставропольском крае горит лес
Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы
Обновлено в 13:00
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Гаджеты
В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов
Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Склад на площади 200 кв. м горит в Невском районе Петербурга
"Пожар в одноэтажном складском сооружении на площади 200 кв. м, происходит горение по всей площади", - сказали в управлении.
Обновлено в 12:14
Спорт
15-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии
Обновлено в 11:45
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Космос
80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Общество
Собянин осмотрел ход работ по благоустройству поймы реки Яузы
В пятницу ход строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:01