В следующем году, когда будет проходить московский автосалон, мы презентуем внедорожник Aurus Komendant широкой аудитории. Начиная с 2021 года он будет производиться серийно.

В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

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