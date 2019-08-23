Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus SenatРБК 07:22
В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Авто
Toyota запустит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео
Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин и Эрдоган обсудили сирийский вопрос
ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Lada Granta Drive Active — производство началось
Семейство бюджетных Грант получило новую версию, производство которой началось сегодня в Тольятти.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
Обновлено в 06:57
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Дания намерена укрепить сотрудничество с Гренландией в сфере обороны
На острове будут проводить дополнительные учения и образовательные курсы Дания и Гренландия намерены усилить взаимодействие в сферах обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 07:33
Транспорт
Авиакомпании предупредили Акимова о росте затрат и простое самолетов
Как рассказал РБК представитель Nordwind Александр Сухоруков, нововведения могут приводить к простою судов: временно прекращали полеты уже три самолета этой авиакомпании — Аіrвиs A330 и А321, а также Boeing 777.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций
Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 04:49
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части
Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Как на Западе спасаются от радиационных аварий
Наибольший всплеск уровня радиации наблюдается в первые 24 часа после аварии или взрыва бомбы.
Обновлено в 06:38
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Политика
Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.
Обновлено в 11:22
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41