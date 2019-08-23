В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.

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