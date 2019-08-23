Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus SenatРБК 07:22

В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.
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Денис Мантуров
В следующем году, когда будет проходить московский автосалон, мы презентуем внедорожник Aurus Komendant широкой аудитории. Начиная с 2021 года он будет производиться серийно.
— Денис Мантуров, российский политикИзвестия 08:08

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