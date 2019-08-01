В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Хоккей Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в матче кубка «Сириус» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды «Локо» с победой над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:2 в матче открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд «Сириус».

Армия и оружие В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Футбол Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Наука Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.

Происшествия В Ставропольском крае горит лес Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Космос Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения Китайские инженеры собрали первый летный образец перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля, который будет использоваться для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.

Футбол «Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду» После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.

Происшествия Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.

Политика Новые санкции против России будут введены 26 августа — Госдеп Государственный департамент США 26 августа введет в действие второй пакет санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей».

Наука Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Политика Лукашенко представят программу интеграции с Россией В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Авто Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ Портал «Автостат» проанализировал данные нескольких опросов автовладельцев, на основании результатов которых был составлен данный ТОП автомобильных марок с самой большой долей владельцев-женщин.