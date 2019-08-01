Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus SenatРБК 07:22
В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.
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Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в матче кубка «Сириус»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды «Локо» с победой над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:2 в матче открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд «Сириус».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах
Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
Обновлено в 13:48
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Футбол
Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.
Обновлено в 15:59
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
Обновлено в 11:13
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Обновлено в 15:13
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено 21 августа в 10:22
Политика
Москалькова рассказала о визите в Киев
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Ставропольском крае горит лес
Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Космос
Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения
Китайские инженеры собрали первый летный образец перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля, который будет использоваться для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»
После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Политика
Новые санкции против России будут введены 26 августа — Госдеп
Государственный департамент США 26 августа введет в действие второй пакет санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей».
Обновлено в 13:39
Наука
Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено в 12:22
Футбол
Сын Юрия Семина покинул «Нарва Транс». Он проработал 2,5 месяца
Российский специалист Андрей Семин, сын главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, покинул «Нарва Транс».
Обновлено в 13:41
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Авто
Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ
Портал «Автостат» проанализировал данные нескольких опросов автовладельцев, на основании результатов которых был составлен данный ТОП автомобильных марок с самой большой долей владельцев-женщин.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00