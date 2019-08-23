Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus SenatРБК 07:22

В начале июля Мантуров сказал, что точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве. Тогда в Минпромторге также оценили стоимость автомобиля примерно в 18 млн руб. Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Шоурум автомобилей Aurus откроется в Китае в 2020–2021 годах

Коммерсантъ13:29

6 альтернатив жутко дорогому Aurus Senat

Журнал Авто.ру12:15

Aurus может поступить в розничную продажу в 2021 году

ТАСС07:14

Мантуров объяснил, почему Aurus получился дороже Bentley

AutoNews08:14

Машина «как у президента». Сколько стоит Aurus и когда он поступит в продажу?

BFM.ru08:44

Президентский лимузин Aurus Senat в базовой комплектации будет стоить 18 миллионов рублей

Дождь10:07

Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации

РИА Новости06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Политика

Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Политика

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 10:59
Кино

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Обновлено в 12:35
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы

Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Транспорт

В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось

Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита на Украину

Обновлено в 09:57
Происшествия

Число жертв в результате камнепада в Дагестане увеличилось до четырех

Мальчик, который в числе четверых пассажиров автомобиля пострадал при камнепаде в Цумадинском районе Дагестана, скончался в больнице.
Обновлено в 17:49
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

Обновлено в 04:49
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Наука

Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Хоккей

Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею «Сириус» в Сочи

Обновлено в 12:53
Происшествия

Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Экономика

Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 лет

Больше половины (55%) ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет. Это значение является максимальным с 2006 года.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Здоровье

В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено в 06:31
Политика

Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Здоровье

Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита

Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено в 17:28
Экономика

Телефонное мошенничество затронуло треть россиян

Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
Обновлено в 03:06
Космос

80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019

Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное