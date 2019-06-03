В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метроИнтерфакс 05:08

В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии. На ней открыли станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В мероприятии принял участие мэр города Сергей Собянин.

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

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