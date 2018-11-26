Фуникулер — канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и „Лужники“. Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади Лужников, нужно добираться 20 минут на машине. Время пути на канатной дороге займет пять минут. Это связь двух крупнейших спортивных кластеров.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл канатную дорогу через Москву-реку, которая свяжет «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

В Москве открыли канатную дорогу от «Лужников» до Воробьевых гор

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