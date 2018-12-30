Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метроРИА Новости06:34
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
РИА Новости06:34
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Это рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена города Москвы. И я думаю, что ни в одном городе мира никогда не вводили за год такое количество новых станций, но это не означает, что мы на этом останавливаемся.
— Сергей Собянин, российский политикОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 07:17
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Сергей Собянин: Введена станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:17
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