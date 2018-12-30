Это рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена города Москвы. И я думаю, что ни в одном городе мира никогда не вводили за год такое количество новых станций, но это не означает, что мы на этом останавливаемся.

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Транспорт Транспорт В Москве на Рождество и Крещение ограничат движение транспорта Временные ограничения для проезда автотранспорта будут введены в Москве 6, 7, а также 18 и 19 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество и Крещение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Транспорт Транспорт На въезде в Финляндию образовалась пробка Сегодня, 30 декабря, с утра на въезде в Финляндию скопилась пробка из сотен машин.

Транспорт Транспорт Москвичи смогут оплатить катки на ВДНХ картой «Тройка» Сумма, равная цене билета, спишется с билета «Кошелек» карты.

Транспорт Транспорт Электробусы запустили по четвертому маршруту в Москве Электробусы вышли на автобусный маршрут на северо-востоке Москвы, два современных транспортных средства теперь курсируют по маршруту №649, который проходит от Ясного проезда по улицам Молодцова, Сухонской, Менжинского и Енисейской до Осташковской улицы, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

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Транспорт Транспорт Стикеры на омских автобусах расскажут, как заплатить за проезд О нюансах оплаты проезда с 1 января «Новый Омск» писал ранее.

Транспорт Транспорт Военно-Грузинская дорога открылась для легковых автомобилей "Военно-Грузинская дорога открыта для легковых автомобилей с 08:30 мск", - говорится в сообщении.

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