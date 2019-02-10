В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матчаРБК 17:59

Как стало известно "СЭ", во время матча команд 2008 года рождения "Северная Звезда" - "Дмитров" случился конфликт с участием родителей хоккеистов.

с чего всё началось

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения. При этом «СЭ» уточняет, что поругались двое отцов игроков «Дмитрова».

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